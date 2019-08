Salzburger Swap-Prozess: OGH verhandelt öffentlich über Beschwerden

Mehr als zwei Jahre nach den Schuldsprüchen im Salzburger Swap-Prozess wird der Oberste Gerichtshof (OGH) über die Nichtigkeitsbeschwerden in einer öffentlichen Verhandlung am 1. und 2. Oktober 2019 im Justizpalast in Wien entscheiden. Das gab der OGH am Mittwoch bekannt. In dem Swap-Prozess wurde auch der Salzburger Ex-Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) wegen Beihilfe zur Untreue verurteilt.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Der Oberste Gerichtshof in Wien.