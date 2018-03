Salzburgs FPÖ-Chefin Svazek: Erst die Jagdprüfung, dann die Landtagswahl

Marlene Svazek will mit der FPÖ in Salzburg in die Regierung. Um was anders zu machen? "Tempo 80 abschaffen."

SN/robert ratzer „Was diese Liederbücher angeht – damit will ich nichts am Hut haben. Die Burschenschaften müssen in ihrem Stall sauber machen“, sagt Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek (25).