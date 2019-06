Salzburgs FPÖ nominiert Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl

Marlene Svazek steht zwar auf der Liste, sie kandidiert aber an nicht-wählbarer Stelle. Die Parteiobfrau will sich "voll und ganz auf Salzburg konzentrieren". Volker Reifenberger wird Platz eins der Landesliste einnehmen.

Am 29. September wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Es sind vorgezogene Neuwahlen infolge des Ibiza-Skandals. Die FPÖ in Salzburg hat nun ihre Listen für die Wahl erstellt. Den Wahlkreis Salzburg-Stadt wird die 25-jährige Julia Schmitzberger anführen.

Für den Wahlkreis Flachgau/Tennengau hat die FPÖ Notariatskandidat Volker Reifenberger nominiert. Im Wahlkreis Pinzgau/Pongau/Lungau steht Radstadts Bürgermeister Christian Pewny (auch er sitzt bereits im Parlament) an erster Stelle.

Reifenberger, der für Parteichefin Marlene Svazek im Juni 2018 im Nationalrat nachrückte, wird auch Spitzenkandidat der Salzburger Landesliste. Ihm folgen Pewny und Schmitzberger. Alle Beschlüsse dazu seien einstimmig gefasst worden, heißt es von der Partei.

"Volker Reifenberger und Christian Pewny haben Salzburg in Wien hervorragend vertreten und werden das hoffentlich auch weiterhin mittels Mandat tun können. Besonders freut mich, dass wir mit Julia Schmitzberger eine junge weibliche Zukunftshoffnung der Salzburger FPÖ auf Platz 3 und als Spitzenkandidatin in der Stadt Salzburg haben", sagt FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek. Svazek selbst werde zwar auf der Liste stehen, aber an nicht wählbarer Stelle.

"Meine Entscheidung, mich nach der Landtagswahl voll und ganz auf Salzburg zu konzentrieren, war eine ernste. Die Zeit im Parlament war schön und es freut mich, dass mich viele dort wieder gerne gesehen hätten, aber ich fühle mich als Klubobfrau im Salzburger Landtag und Vizebürgermeisterin in meiner Heimatgemeinde sehr wohl", sagt Svazek. Sie werde die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkampf tatkräftig unterstützen. "Ich bin

zuversichtlich, dass wir bei dieser Wahl ein grandioses Ergebnis einfahren können. Die Salzburger FPÖ wird ihren Beitrag dazu leisten", sagt Svazek.

Quelle: SN