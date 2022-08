Salzburgs Gemeinden wollen 37-Stunden-Woche für Pflegekräfte

Private Träger stellten auf kürzere Arbeitswochen um. Der Gemeindeverband will nun nachziehen. Viele wünschen sich vor allem Einheitlichkeit.

Es war ein Zugeständnis an Arbeitnehmervertreter nach hartem Ringen: Im Jahr 2020 einigten sich die Kollektivvertragspartner der Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) in einem Drei-Jahres-Abschluss auf eine schrittweise Reduktion der Wochenarbeitszeit von 38 auf 37 Stunden. Seit dem 1. Jänner 2022 gilt nun für alle in diesem Kollektivvertrag Angestellten die kürzere Arbeitswoche bei gleichem Gehalt. In der SWÖ arbeiten neben Pflegekräften auch Sozialarbeiter oder Pädagoginnen.

Die Reduktion der Wochenarbeitszeit betrifft nun indirekt auch andere Pflegeträger, wie etwa Gemeinden, die Seniorenwohnheime ...