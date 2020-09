Salzburgs Jugendherbergen bangen um Sportwochen

120 Betriebe leben großteils von Skikurs und Co. Und die werden nun reihenweise abgesagt. Das Land will über eine Genossenschaft helfen.

Es sind keine guten Tage für Bernd Seidl. Täglich flattern dem Geschäftsführer von Young Austria, einem Zusammenschluss von 15 Jugendgästehäusern, Stornierungen herein. Zum Schulstart und dem damit einhergehenden Anstieg der Coronazahlen in Österreich gingen offenbar viele Schulen auf Nummer sicher. Und sagten den Schulskikurs oder die Sportwoche ab. "Wenn das so weitergeht, starten wir die Wintersaison mit maximal zehn Prozent Auslastung."

Für Salzburgs Jugendgästehäuser sind die Absagen schlechte Nachrichten. 120 solche Nächtigungsbetriebe gibt es im Bundesland. Die leben ...