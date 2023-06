Salzburgs SPÖ-Spitze freut sich mit Doskozil. Dabei gäbe es wenig Grund für so viel Heiterkeit

Die Sozialdemokraten in Salzburg erhoffen sich, dass ihnen der neue Parteichef Rückenwind verleiht. Doch vor der Landespartei steht nichts außer fünf Jahre harte Oppositionsarbeit. Und daran hat der burgenländische Landeshauptmann durchaus seinen Anteil.

So schnell konnte man gar nicht schauen, war die Presseaussendung des Salzburger SPÖ-Chefs David Egger am Sonntag schon in sämtlichen Postfächern eingetrudelt. Kaum stand das Ergebnis des Parteitags fest, drückte Egger bereits seine Erleichterung über das Ende der unsäglichen Personaldebatte in seiner eigenen Partei aus und gratulierte Hans Peter Doskozil zu seinem Sieg.

Die Salzburger SPÖ habe den neuen Bundesparteivorsitzenden auch bereits nach Salzburg eingeladen, ließ Egger als deklarierter Dosko-Fan wissen. Man erhoffe sich Aufschwung durch den Burgenländer, ...