Seeham: Christian Altendorfer tritt für ÖVP als Bürgermeisterkandidat an

Der derzeitige Vizebürgermeister Christian Altendorfer tritt 2024 als Bürgermeisterkandidat für die ÖVP in der Flachgauer Gemeinde Seeham an.

Altendorfer erklärte laut einer Aussendung seiner Partei: "In den letzten Monaten habe ich viele Gespräche zu einer möglichen Kandidatur geführt und dabei großen Rückhalt aus den eigenen Reihen gespürt. Nach Rücksprache mit meiner Familie habe ich die Entscheidung getroffen mich als Kandidat zur Verfügung zu stellen. Ich möchte voll und ganz für Seeham da sein."

Einstimmiger Beschluss des Präsidiums

Das Präsidium der Seehamer Volkspartei hat sich einstimmig auf Christian Altendorfer festgelegt. "Christian Altendorfer ist seit vielen Jahren in verschiedensten Funktionen für die Ortspartei tätig. Auch seine Arbeit in mehreren Seehamer Vereinen lässt sich sehen. Die ÖVP hat mit ihm die richtige Entscheidung getroffen, hinter der auch alle Bünde felsenfest stehen.", sagt Wirtschaftsbundobmann und Fraktionsobmann Robert Rosenstatter über den Beschluss. Weitere Weichenstellungen sollen im November bei einem Ortsparteitag folgen.

Unterstützung durch Amtsinhaber

Der amtierende Bürgermeister Peter Altendorfer steht hinter seinem Vizebürgermeister: " Seit er 2019 das Amt des Vizebürgermeisters übernommen hat, war und ist Christian eine große Stütze für mich. Die erfolgreiche Gemeindepolitik soll in Seeham fortgeführt werden. Im März 2024 wird Christian Altendorfer als Bürgermeisterkandidat antreten", so Altendorfer abschließend.

Auch Bezirksparteiobmann LAbg. Josef Schöchl zeigt sich erfreut über die Entscheidung: "Ich danke Christian Altendorfer für die Bereitschaft diesen großen Schritt zu wagen. Es freut mich sehr, dass eine so integre und mit Seeham verbundene Persönlichkeit für das Amt des Bürgermeisters kandidiert."