Seekirchens Kreuz mit den Kreuzungen: Neuer Bahnhof bringt Probleme

Die künftige Bezirkshauptstadt bekommt einen weiteren Bahnhof. Das ist das Gute. Das Schlechte sind verschärfte Probleme mit den Übergängen.

Auf die künftige Hauptstadt des Flachgaus kommen weitere Bauarbeiten zu. Für die neue Nahverkehrshaltestelle Seekirchen Süd werden die Vorarbeiten laut Zeitplan der ÖBB ab Juli 2022 beginnen.

Dabei werden für die neue Oberleitung entlang der Strecke Masten in den Boden gerammt. "Diese lautstarken Arbeiten passieren in der Nacht, um den Bahnverkehr tagsüber so wenig wie möglich zu beeinträchtigen." Die Hauptbauarbeiten für den neuen Bahnhof sind von Frühling 2023 bis Ende 2024 geplant. Die Kosten werden rund 30 Millionen ...