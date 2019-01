Selbstbewusst in den Salzburger Wahlkampf: Für die Stadt-SPÖ zählt nur der Sieg

Rund 350 Anhänger waren am Mittwochabend in die TriBühne Lehen gekommen. Bernhard Auinger will den Bürgermeistersessel in der Landeshauptstadt Salzburg zurückerobern. Er muss es fast, will die SPÖ den Thron nicht langfristig an die ÖVP verlieren.

Volles Haus am Mittwochabend für die Sozialdemokratie in der TriBühne in Salzburg-Lehen. Nicht alle Besucher haben einen der 210 Sessel beim Wahlkampfauftakt ergattert. Rund 350 Anhänger waren gekommen, darunter AK-Präsident Peter Eder, Salzburgs SPÖ-Chef Walter Steidl und Altbürgermeister Heinz Schaden. SPÖ-Bundesparteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner schickte den Genossen eine Videobotschaft und versprach, bald zum Wahlkämpfen nach Salzburg zu kommen. Die Parteichefin war aufgrund eines Misstrauensantrags gegen den FPÖ-Innenminister im Parlament in Wien verhindert.