Senat der Universität Salzburg legitimierte Zweiervorschlag für Rektorswahl

Begründung, warum amtierender Rektor nicht nominiert wurde, liegt dem Universitätsrat nun vor.

Der Senat der Uni Salzburg hat offiziell die Rektorin der Uni Aruba, Viola Heutger (erstgereiht), gefolgt vom Senatsvorsitzenden der Uni Klagenfurt, Martin Hitz, als Nachfolgekandidaten für Rektor Hendrik Lehnert vorgeschlagen. Warum sich dieser trotz Nominierung der Findungskommission nicht auf dem Vorschlag findet, erklärt ausführlich ein Begleitdokument: "Die Diskussionen sind sehr kontrovers verlaufen, was sich weitgehend in der knappen Abstimmung widerspiegelt", teilte Senatsvorsitzender Wolfgang Faber mit. Am 27. März tagt der neue Unirat, der wohl erst im April den Rektor wählen wird. Der Amtierende bzw. jeder Universitätsangehörige könnte mit einer Aufsichtsbeschwerde gegen die Entscheidung des Senats vorgehen. Dann müsste das Ministerium über ein Verfahren entscheiden. Dieses muss jedoch die Autonomie der Universitäten und Gremien gewährleisten.