"Servus Europa": Charmeoffensive für 1000 internationale Journalisten

Der EU-Gipfel bringt nicht nur hunderte Mitglieder politischer Delegationen nach Salzburg, sondern auch eine Vielzahl an Berichterstattern.

Die Gastgeber tun ihr Bestes: Kaffee, Tee, Brötchen und auf jedem der 400 Arbeitsplätze für die internationalen Journalisten liegt ein süßer Gruß in Form eines Schokowürfels. Sogar an die Unbilden des Salzburger Wetters dachten die Organisatoren in der Universität Mozarteum, die das Pressezentrum beherbergt. Schirme stehen für den Fall bereit, dass sich der Salzburger Schnürlregen einstellt. Doch vom Himmel lacht die Sonne, einem Familienbild der EU-Staatenlenker im Mirabellgarten in Postkartenformat steht nichts im Wege.