Am Samstag ist der Bus zum letzten Mal in diesem Sommer unterwegs. Rund 16.700 Touristen nutzten den Bus von der Messe in die Innenstadt. Fortsetzung folgt.

SN/Stefanie Schenker Der Betrieb der Albus-Linie 18 hat sich fast gerechnet in diesen zwei Monaten. Am Ende dürfte es die Stadt nur 10.000 Euro kosten.