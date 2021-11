Sind Sie eigentlich gegen alles, Frau Umweltanwältin?

Ob Bürgermeister, Seilbahner oder Fußballer - so mancher hadert mit der Landesumweltanwaltschaft. Nun nimmt die Chefin Stellung.

Beim Austria-Stadion in Maxglan darf das Flutlicht nicht mehr verwendet werden, weil es zu stark ist. Der BMX-Parcours in der Josefiau soll rückgebaut werden, weil die Anlage im geschützten Landschaftsteil ist. Beim Skigebiet Gaißau-Hintersee ist der Landesumweltanwaltschaft der geplante Speicherteich ein Dorn im Auge. Die wöchentliche Beleuchtung der Saalach in Lofer mit bunten Scheinwerfern scheiterte ebenso an der LUA. Beim geplanten Kraftwerk Stegenwald wurde Einspruch erhoben. Und zuletzt erzürnte die Haltung der Umweltanwaltschaft in Mittersill Grundbesitzer und Bürgermeister wegen eines ...