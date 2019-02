SN-Wahltour: Was bewegt Bad Hofgastein?

Die Pongauer Stadtgemeinde finanziert den Erweiterungsbau vor. Einstimmig hat die Gemeindevertretung beschlossen, die Erweiterung der Informatik-HTL in St. Johann für den Bund vorzufinanzieren und damit einen …

Chronik

Es fiel nicht nur so viel Schnee wie selten zuvor: Auch in Sachen Niederschlag, Kälte und Lasten herrschte Ausnahmezustand - speziell in Salzburg. Jetzt ist es sozusagen amtlich: Ein solches Winterereignis …