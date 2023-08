Der eklatante Mangel an Pflegekräften in Salzburg zeigt sich anhand vieler Einzelschicksale. Da verzweifeln Angehörige, weil keine Aussicht auf einen Heimplatz besteht. Da sind ganze Stationen in Spitälern mit betagten Menschen belegt, die längst keinen Arzt, sondern eine Pflegeeinrichtung benötigen. ...