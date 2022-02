Spatenstich in Neumarkt: Neues Ärztezentrum für zwei Millionen Euro in Bau

In Neumarkt am Wallersee wird ein neues Ärztezentrum gebaut. Nach intensiver Vorbereitungszeit errichtet der Salzburger Urologe Roman Szlauer in der Fassbinderstraße, nahe des Bahnhofs, ein zweigeschoßiges Gebäude, das neben drei barrierefreien Ordinationen auch zwei Mietwohnungen umfassen wird.

SN/stadtgemeinde neumarkt Spatenstich für das neue Ärztezentrum in Neumarkt (v.l.): Bürgermeister Adi Rieger, Bauherr Dr. Roman Szlauer und Josef Rettenwander, Chef der ausführenden Baufirma RHZ.