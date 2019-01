Stadt Salzburg: Neun Listen und acht Bürgermeisterkandidaten stellen sich am 10. März der Wahl

Vor der für die Wochenmitte prognostizierten Entspannung der Wetterlage spitzte sich die Situation am Montag erneut zu: Seit Montagabend sind auch das Großarltal, das Glemmtal und Tweng von der Außenwelt …

In Lofer, Rauris, St. Martin, Unken und Weißbach wurden Flächen vom Schnee befreit. Sie sollen als Hubschrauber-Landeplätze dienen, bis die Gemeinden wieder auf der Straße erreichbar sind. In Obertauern, das …

Politik

Die Volkspartei kandidiert in allen 119 Gemeinden - in dreien mit Listengemeinschaften. Bei der Bürgermeisterwahl gibt es fünf weiße Flecken - in Lend, Maria Alm, Radstadt, Schwarzach und Untertauern. Die SPÖ …