Stadtamtsdirektor in Hallein wird nun suspendiert

Die Stadtpolitik beriet am Montagabend in Anwesenheit eines Anwaltes über die heikle Causa. Am Ende wurde einstimmig entschieden, dass gegen den obersten Beamten ein Disziplinarverfahren eingeleitet wird und die Suspendierung erfolgt.

Das Rathaus in Hallein, der zweitgrößten Stadt des Bundeslandes. Politisch gehen die Wogen hoch. Der Stadtamtsdirektor hat nun ein Disziplinarverfahren picken, die Suspendierung ist fix.