Der Handlungsspielraum ist kleiner, aber er ist vorhanden

Peter Eder gilt nicht umsonst als heimlicher SPÖ-Chef in Salzburg. Der Arbeiterkammerpräsident drückt nach überstandener Krebserkrankung politisch wieder aufs Tempo. Denn Eder weiß: Das Thema Teuerung ist massentauglich, es trifft den Nerv der Bevölkerung. Und Eder ist derzeit auch jener ernst zu nehmende "Rote", der Landesregierung und Salzburg AG regelmäßig unter Zugzwang bringt. Auch wenn seine eben erst aufgezeigten Maßnahmen bzw. Forderungen gegen die Teuerung in so manchem Punkt wohl eher einem frommen Wunsch ans Christkind gleichen.

Dennoch: ...