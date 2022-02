Die Energiekosten steigen, das bringt viele Salzburger an ihre Schmerzgrenze. Wann, wenn nicht jetzt, muss die Politik ihren Einfluss geltend machen.

Fünf Hektar Grund standen diese Woche in der Landeshauptstadt zum Verkauf. Fünf Hektar, auf denen in den nächsten Jahren rund 500 Wohnungen entstehen sollen. Bis Dienstag konnten Bauträger, Wohnbaugenossenschaften und Konsortien ihre Angebote für die Wiese neben der Austria-Anlage in Maxglan abgeben. Und man muss kein Hellseher sein, um zu erahnen, dass hier astronomische Summen fließen werden. 40 Millionen Euro seien Unterkante, meinte ein Vertreter einer Wohnbaugesellschaft. Welche Wohnungspreise da wohl am Ende rauskommen?

"Leistbares Wohnen" ist bei ...