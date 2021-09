Die Idee einer begrünten Domfassade hat viel Spott und Häme zur Folge gehabt. Zu Recht. Das Thema ist aber zu wichtig, um es dabei zu belassen.

Ganz Salzburg hat sich in dieser Woche wieder herrlich aufregen können. Die grüne Umwelt- und Baustadträtin Martina Berthold hat sich zu Recht hämische Kritik eingefangen, weil sie die Idee hatte, die Fassade des Doms am Kapitelplatz zu begrünen. Sollte sie es tatsächlich ernst gemeint haben, ein so bedeutendes barockes Bauwerk mit einer unausgereiften Idee anzufassen, dann verdient sie nichts anderes. Das Thema, wie man in der Stadtplanung auf die Herausforderungen durch den Klimawandel reagiert, ist viel zu ernst und zu ...