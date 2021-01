Die Coronakrise stellt das Miteinander auf eine harte Probe. Der Start ins neue Jahr wird nicht einfach und fordert alle noch einmal ganz besonders heraus.

Es war eines der dunkelsten Kapitel in der insgesamt turbulenten Coronageschichte des abgelaufenen Jahres in Salzburg: Richard Greil, der als Mediziner im Kampf gegen das Virus mit großem Einsatz eine führende Rolle spielt, sah sich Morddrohungen ausgesetzt, weil er mit seinem Forschungsteam an einer Corona-Impfstudie mitwirkt.

Man könnte das auch als unverzeihlichen Ausritt militanter Impfgegner schnell wieder abtun. Leider ist es aber auch Ausdruck einer öffentlichen Debattenkultur, in der das Coronavirus als Spaltpilz wirkt und sich unterschiedliche Lager ...