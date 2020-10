Reisewarnungen und rasch knapp werdende Spitalsbetten für Coronapatienten: Tut jeder von uns genug, um hier wirksam gegenzusteuern?

Man tut sich schwer, dieser Tage gute Coronanachrichten zu finden. Zu den wenigen gehört sicher, dass in Kuchl die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Bewohner am Freitag den vierten Tag in Folge gesunken ist. In den anderen Bezirken bis auf den Lungau und die Stadt dürften hingegen alle Versuche, die sogenannten Cluster einzugrenzen und Kontaktpersonen von Infizierten in Quarantäne zu schicken, derzeit zum Scheitern verurteilt sein. Das bedeutet aber auch, dass die Zahl der Infektionen ungebremst steigen wird, wenn ...