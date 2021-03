Es gibt nicht viele Großprojekte in Salzburg, gegen die sich kein Widerstand formiert. Was fehlt, ist oft ein konstruktives Miteinander.

Bürgerinitiativen haben in Salzburg eine lange Tradition. Herbert Fux und Richard Hörl zogen in den Siebzigerjahren aus dem Widerstand gegen die Verbauung in Salzburg-Freisaal und die Hellbrunner Allee überraschend in den Gemeinderat ein. Es ist eine bürgerliche Grünbewegung entstanden, die sich nicht mehr alles von oben diktieren lassen wollte. Inzwischen sind die Bürgerliste in der Stadt und die Grünen auf Landesebene etablierte Kräfte.

Der Geist des Widerstands gegen die Obrigkeit, das besonders massive Auftreten gegen praktisch jedes Großprojekt ...