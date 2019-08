Stöckl bestätigt: "Zusatzversicherte können schneller dran kommen"

Nach dem SN-Interview mit Gesundheitsökonom Gerhard Pöttler sehen sich die Gewerkschaft und die SPÖ in ihrer Kritik bestätigt. Zuspruch bekommt der Experte auch von Gesundheitsreferent Christian Stöckl.

Man solle nicht so tun, als ob Zusatzversicherte bei geplanten Operationen nicht schneller dran kämen. Mit dieser Aussage ließ der Gesundheitsökonom Gerhard Pöttler in einem SN-Interview aufhorchen. Der Gewerkschaftsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Gerald Forcher (SPÖ) sieht sich damit in seiner Kritik ...