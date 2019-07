Bisher galt die Devise: Je mehr geförderte Mietwohnungen, desto besser. Wohnbauforscher sehen durchaus Aufholbedarf in Sachen Eigentum. Denn Salzburg hat nach Wien die niedrigste Quote beim Wohneigentum.

Die Klubchefin der Bürgerliste hat es in der Vorwoche auf den Punkt gebracht. In der Stadt finde gerade eine Änderung der Wohnbaupolitik statt. Das ist es, in der Tat. Die ÖVP krempelt das Ressort der Stadtplanung, das 26 Jahre unter ...