Studenten klagen über neue Hürden

Lehramtsstudenten kämpfen seit Jahren mit der Bürokratie. Jetzt spießt es sich beim neuen Studienplan. Und niemand will schuld sein.

Rund um das Lehramtsstudium gibt es jetzt erneut Aufregung. Nach Angaben von Studentenvertretern stehen mindestens 400 Studentinnen und Studenten vor einer ungewissen Zukunft, was den Abschluss ihres Studiums betrifft.

Betroffen sind jene Studenten, die zwischen 2013 und 2016 mit dem Bachelorstudium Lehramt an der Uni Salzburg und an der Uni Mozarteum begonnen haben. Sie kämpfen schon seit Jahren mit immer neuen Hürden. Studentenvertreter Maximilian Wagner: "Wir waren von Beginn an eine Art Versuchslehrgang. Und jetzt kommt der letzte Akt."

Dieser "letzte Akt" betrifft den Studienabschluss und die künftigen Anstellungen als Lehrer.

Salzburg war bei der Einführung des Lehramt-Bachelorstudiums im Jahr 2013 Vorreiter. Kritiker sagen, die Uni sei damals "vorgeprescht". Denn zu diesem Zeitpunkt fehlte noch die dienstrechtliche Grundlage - also die Basis für die spätere Anstellung im Schuldienst.

Im Sommer 2018 tauchten erste Meldungen auf, dass es Probleme bei den Anstellungen gebe. Im Dezember nahm sich der Nationalrat der Sache an. Mit einer Dienstrechtsnovelle wurde festgelegt, dass die Absolventen mit einem regulären Dienstvertrag angestellt werden können - allerdings nur dann, wenn sie ihr Bachelor-Studium bis Ende 2019 abschließen. Viele Studenten schaffen das aber nicht bis zum Jahresende. Sie müssen deshalb in den neuen, seit Kurzem vorliegenden Studienplan 2019 wechseln. "Offiziell hieß es an der Uni immer, wir hätten bis Ende 2020 Zeit", sagt Studentenvertreter Wagner. Jetzt, da klar sei, dass man schon 2019 fertig werden müsse, sei für die Studenten unklar, wie es weitergehe. Niemand wisse, "welche Studienfächer im alten Plan für welche Fächer im neuen Studienplan anerkannt werden".

Ähnlich sieht es Wagners Kollegin Juliana Naglmayr. "Alle Institutionen an der Uni schicken die Studierenden im Kreis. Es herrschen absolute Informationslücken vor." Universitätsintern sei schon zu Jahresbeginn klar gewesen, dass es zu Problemen kommen werde, sagt Naglmayr. Nur habe die Universität das erst mit einem halben Jahr Verspätung offiziell kommuniziert. "Wenn man die Studierenden schon im Februar informiert hätte, dann hätten viele von ihnen die letzten Lehrveranstaltungen so gelegt, dass sie mit dem Studium rechtzeitig im November noch fertig geworden wären."

Wer das zeitlich nicht schafft, muss in das neue Curriculum wechseln. Sie befürchte, dass deshalb ihr Studium länger dauern werde, kritisiert Studentenvertreterin Martina Windsperger. "Es ist schwierig, längerfristig die Zukunft zu planen, wenn ständig Ungewissheiten dazukommen."

Vor allem fragen sich viele Studenten, die ins neue Curriculum wechseln müssen, ob sie im Herbst auch in alle Seminare aufgenommen werden. Denn der Andrang auf die Lehrveranstaltungen wird steigen, da künftig auch Studierende aus Linz in den Fächern Englisch, Deutsch, Geografie und Sport in Salzburg Seminare besuchen müssen. "Es kommt schon jetzt bei Kursen immer wieder vor, dass über 50 Leute auf der Warteliste stehen", sagt Windsperger.

Der Vizerektor für Lehre, Erich Müller, lässt die Kritik an der Universität nicht gelten. Universität Salzburg und Universität Mozarteum hätten gegen die Regelung des Nationalrats mit der Beschränkung auf Ende 2019 "sofort protestiert, da wir an den Universitäten festgelegt haben, dass dieses Curriculum bis 30. November 2020 studierbar sein soll", teilte Müller in einer Info an die Studierenden mit. Auch im SN-Gespräch verweist der Vizerektor auf das Parlament. Wenn der Nationalrat von vornherein eine Frist bis 2020 beschlossen hätte, "gäbe es das Problem nicht", so Müller. Er habe sich in den vergangenen Monaten bemüht, noch eine (weitere) Reparatur im Nationalrat zu erreichen. "Nur dann kam Ibiza dazwischen." Die Verlängerung der Frist sei nach dem Ende der Regierung nicht mehr umsetzbar gewesen.

Die Studierenden, die deshalb in den neuen Studienplan wechseln, müssten sich deshalb aber keine Sorgen machen, betont der Vizerektor. "Sie haben garantiert keinen zusätzlichen Aufwand. Ich garantiere jedem Studenten, dass er die Lehrveranstaltungen angeboten bekommt, die laut Curriculum im jeweiligen Semester vorgesehen sind. Es gibt kein Beispiel, dass jemand eine Studienverzögerung in Kauf nehmen musste, weil wir eine Lehrveranstaltung nicht anbieten konnten."

Dass der Nationalrat an der Misere schuld sei - das lässt wiederum die Salzburger AHS-Gewerkschafterin und Dienstrechtsexpertin NAbg. Gertraud Salzmann (ÖVP) nicht gelten. "Die Universität Salzburg und das Mozarteum mussten schon im Sommer 2014 gewusst haben, dass die Anstellungserfordernissse nicht erfüllt sind", sagt Salzmann. Der zuständige Qualitätssicherungsrat des Bildungsministeriums habe das nicht nur im Internet veröffentlicht, sondern auch den betroffenen Instituten mitgeteilt. Seitdem hätte die Universität Zeit gehabt, die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen. Im Nationalrat sei man davon ausgegangen, dass die Zeitspanne bis Ende 2019 reichen müsste.

Studentenvertreter Wagner betont, die Studierenden seien jedenfalls nicht schuld. "Wir sind nur die Leidtragenden."