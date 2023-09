Die Buwog zog den Antrag auf einen Interessenbescheid zurück. Dem Konzern wurde der Druck der Mieter und der Politik zu groß.

Im Ringen um die Zukunft der Südtiroler-Siedlung in Salzburg-Liefering machte die Buwog Group GmbH am Montag einen Rückzieher: Am Montag zog das Unternehmen den heuer am 2. Jänner im Magistrat eingebrachten Antrag auf Erlassung eines Interessenbescheids zurück. Mit einem rechtskräftigen ...