Swap-Prozess: Ex-Finanzdirektor der Stadt Salzburg bekommt Fußfessel

Eine Frau hat beim Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (OÖ) an der Grenze zum Salzburger Flachgau vier Kaninchen abgegeben, die sie nicht mehr haben wollte. Makaber: Ein Kaninchen hatte ein Piercing im Ohr - …

Chronik

In der Salzburger Kollegienkirche findet derzeit ein Frühjahrsputz der besonderen Art statt: Staub und Schmutz am Gesimse und an den Schmuckelementen der Fassade müssen entfernt werden.