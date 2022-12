Tamsweg: Wolfgang Pfeifenberger wird neuer Bürgermeister

Übergabe des Amts soll im September 2023 erfolgen. Der amtierende Ortschef Georg Gappmayer zieht sich aus der Politik zurück.

Nachdem Georg Gappmayer angekündigt hat, sein Amt als Bürgermeister von Tamsweg aus privaten Gründen zurückzulegen, wurde in der ÖVP-Tamsweg die Nachfolgefrage geklärt: LAbg. Wolfgang Pfeifenberger wird neuer Bürgermeister in Tamsweg. Die Wahl in der Gemeindevertretung und die Übergabe wird Anfang September 2023 stattfinden. Die ÖVP verfügt über die absolute Mandatsmehrheit und kann die Übergabe des Amts im letzten Jahr vor der nächsten Bürgermeisterwahl (2024) eigenständig beschließen.

"Ich bedanke mich für das große Vertrauen meiner Fraktion und die Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen und freue mich sehr auf meine neue Aufgabe in meiner Heimatgemeinde, auch wenn ich weiß, dass ich damit große Verantwortung übernehme und in sehr große Fußstapfen trete. Daher gilt mein besonderer Dank auch Georg Gappmayer, der in den letzten Jahren die Gemeinde Tamsweg mit viel Umsicht, Engagement und vor allem mit einem großen Herz geführt hat. Ich werde mich nach Kräften bemühen, diesen Weg fortzusetzen und Tamsweg gemeinsam mit allen konstruktiven Kräften und engagierten Bürgerinnen und Bürgern weiterzuentwickeln", so Wolfgang Pfeifenberger in einer ersten Reaktion.

Der 54-jährige Pfeifenberger ist Buchhändler und Verleger. Neben seiner Tätigkeit im Landtag ist er Obmann der Raiffeisenbanken Lungau und Tamsweg sowie Bezirksobmann der Wirtschaftskammer. Pfeifenberger ist verheiratet und hat drei Kinder.

"Mit Wolfgang Pfeifenberger konnten wir einen außerordentlich erfahrenen und in vielen Bereichen tätigen Nachfolger für das Bürgermeisteramt in Tamsweg gewinnen. Seine Qualitäten sind vielen bekannt und er garantiert Stabilität und Sicherheit in einer sich sehr stark verändernden Welt. Wolfgang Pfeifenberger hat meine größtmögliche, persönliche Unterstützung", so Bürgermeister Georg Gappmayer.

"Ich kenne und schätze Wolfgang Pfeifenberger seit vielen Jahren und habe ihn in unserer bisherigen Zusammenarbeit immer als verlässlichen, konstruktiven Partner kennengelernt, der innovativ und engagiert gestalten und Dinge positiv umsetzen will. Er ist ein ´Brückenbauer´, für den immer das Gemeinsame vor dem Trennenden steht, der zuhören kann, einbindet und überlegt handelt. Ich freue mich daher sehr über die Entscheidung und auf die gemeinsame Arbeit für Tamsweg und für unseren gesamten Bezirk Lungau und wünsche Wolfgang Pfeifenberger alles Gute und viel Erfolg für seine neue Aufgabe. Mein großer Dank ergeht auch an Bgm. Georg Gappmayer, der viel für Tamsweg geschaffen hat und die positive Entwicklung ´seiner Gemeinde´ stets mit viel Herz und Verstand vorangetrieben hat", meint ÖVP-Bezirksobmann Markus Schaflechner.