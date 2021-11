Testen, Maske, Impfung - Salzburgs Schulen fahren Covid-Schutzschild hoch

An den Salzburger Schulen werden die Covid-Sicherheitsmaßnahmen wieder erhöht. Das bedeutet: Regelmäßiges Testen für alle, durchgehendes Tragen von FFP2-Masken an der Oberstufe sowie Einladung zur Auffrischungsimpfung an das Lehrpersonal.

Bildungslandesrätin Daniela Gutschi (ÖVP) verfolgt mit diesen Maßnahmen ein großes Ziel: "Der Präsenzunterricht muss aufrecht bleiben und gleichzeitig sorgen wir für die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, dem Schulpersonal und damit auch der Eltern. Wegen der äußerst ernsten Infektionslage in Salzburg setzen wir daher auch wieder umfassende Sicherheitsmaßnahmen um, zum Beispiel regelmäßige Tests und FFP2-Masken in der Oberstufe." Mit diesen Maßnahmen geht die Einladung an das gesamte Schulpersonal einher, eine Auffrischungsimpfung wahrzunehmen.

Zwei Wochen Sicherheitsphase

Seit Montag testen bis 27. November auch bereits geimpfte Schülerinnen und Schüler. Durch diese umfangreichen Testungen sollen positive Fälle früh erkannt und Infektionsketten - bis in die Familien hinein - rasch unterbrochen werden. Alle in der Oberstufe und in den polytechnischen Schulen tragen während dieser Sicherheitsphase eine FFP2-Maske. An den Pflichtschulen und Unterstufen muss diese Maske nur außerhalb Sitzplatzes getragen werden. Schulveranstaltungen gibt es keine, Elternsprechtage nur online.

PCR zwei Mal die Woche für Ungeimpfte

Mit 29. November wird auf eine zweite PCR-Testung an allen Schulen pro Woche umgestellt. Hier soll sich die Durchführung nach Startschwierigkeiten inzwischen eingespielt haben. Die Antigen-Tests bleiben als wichtige begleitende Testvariante bestehen.

Neu ist, dass sich ab dann auch alle Lehrkräfte und das Verwaltungspersonal an der Schule PCR-Testen können, wobei ungeimpfte Personen zwei PCR-Tests pro Woche machen müssen. Der Ninja-Testpass gilt für alle schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen weiterhin für den Besuch außerschulischer Veranstaltungen.