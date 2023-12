Teuerungsausgleich beantragt: Jazzit bekam Mieterhöhung von KPÖ

Dem Musikclub Jazzit wurde die Jahresmiete um 30.000 Euro erhöht. Eigentümerin ist die KPÖ. Die ÖVP lehnt eine Förderung deshalb ab.

Das Jazzit ist im Volksheim der Bundes-KPÖ in der Salzburger Elisabethstraße eingemietet.

Im Salzburger Stadtsenat wurde am Montag ein Antrag des Musikclubs Jazzit auf einen Teuerungsausgleich behandelt. Hintergrund sind unter anderem die gestiegenen Mietkosten in den vergangenen beiden Jahren für die Kultureinrichtung in der Salzburger Elisabethstraße. Das Jazzit beantragte eine Sonderförderung von ...