Stadt Salzburg verlängert Vertrag mit Fiakern - hitzefrei ist nicht vorgesehen

Die Fiaker dürfen in Salzburg weitere fünf Jahre ihre Runden drehen. Die 14 Standplätze in der Altstadt werden mit 1. Mai neu vergeben. Dazu liegt nun ein Amtsbericht vor. Der Protest der Tierschützer wird nicht verstummen.

Seit Monaten machen Tierschützer gegen die Fiaker in der Stadt Salzburg mobil, zuletzt sogar mit wöchentlichen Protesten einer Handvoll Aktivisten vor dem Schloss Mirabell. Am Donnerstag will der Verein gegen Tierfabriken (VGT) dem Bürgermeister die im Rahmen der Petition gesammelten Unterschriften überreichen. Der VGT spricht von mehr als 24.000 Unterzeichnern, allerdings kann sich jeder online eintragen, auch ohne Überprüfung der jeweiligen Personendaten.

Just am Donnerstag tagt auch der städtische Bau- und Umweltausschuss. Auf der Tagesordnung steht der Amtsbericht ...