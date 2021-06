Trost nach Aus für Bezirksgerichte: Flachgauer Gemeinden dürfen Gebäude günstig kaufen

Nach dem zentralen Neubau in Seekirchen werden drei Gerichtsgebäude nicht mehr benötigt. Die Gemeinden wollen die Chancen nutzen.

Aus drei mach eins: Das neue Flachgauer Bezirksgericht in Seekirchen, das Ende 2022 in Betrieb gehen soll, wird die bisherigen Gerichtsstandorte in Neumarkt, Thalgau und Oberndorf ersetzen. Die drei betroffenen Gemeinden können sich über den Verlust mit einem Immobiliendeal hinwegtrösten, den ihnen Land und Bund vor fünf Jahren versprochen haben. Sie dürfen die frei werdenden Gerichtsgebäude relativ günstig kaufen und öffentlich nutzen.

Die Gemeinden vertrauen darauf, dass die Vereinbarung eingehalten wird. Diese enthält ein Vorkaufsrecht und einen 50-prozentigen ...