Übernahme des öffentlichen Verkehrs in Salzburg ist gescheitert

Der Landeshauptmann hat im Jänner 2020 eine Ausgliederung der Verkehrssparte aus der Salzburg AG angekündigt. Nun macht er einen Rückzieher. Andere Schritte für eine bessere Verkehrsplanung sollen eingeleitet werden. Die Salzburg AG gründet eine Tochter-GmbH für die Öffis.

Es war eine überraschende Ankündigung vor etwas mehr als einem Jahr, am 31. Jänner 2020 im Rahmen einer ÖVP-Bürgermeisterkonferenz in der Panzerhalle in Salzburg. Landeshauptmann Wilfried Haslauer verkündete eines der größten strukturellen Vorhaben. Beim öffentlichen Verkehr gebe es Handlungsbedarf, sagte der Regierungschef damals entschlossen. "Eines der größten strukturellen Vorhaben ist, dass wir den Verkehr aus der Salzburg AG zur Gänze herauslösen und in eine Stadt-Land-Gesellschaft überführen wollen. Das ist ein Riesending. Wir wollen es nicht deshalb, weil die Salzburg AG ...