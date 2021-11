Überraschte Gesichter und erste Wünsche an neue Festspielpräsidentin

Die Marketingexpertin Kristina Hammer tritt die Nachfolge von Helga Rabl-Stadler bei den Festspielen an. Die Landespolitik begrüßt diese Bestellung.

Die meisten mussten den Namen zuerst wohl einmal in die Internetsuchmaschine eintippen. Die gebürtige Deutsche und Marketingexpertin Kristina Hammer (52) wurde am Mittwochnachmittag vom Kuratorium als Nachfolgerin für Helga Rabl-Stadler als Festspielpräsidentin präsentiert. Ein für alle völlig unbeschriebenes Blatt, das gibt auch Grünen-Chef LH-Stv. Heinrich Schellhorn zu: "Ich bin überrascht. Name und Person waren mir unbekannt. Ich bin gespannt, was von ihr zu erwarten ist. Vom Konzept hat man bei der Präsentation ja noch nicht viel gehört".

