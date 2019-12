Umfrage: 71 Prozent der Salzburger wünschen sich autofreie Innenstadt

Forum Mobil lobt die Landes- und rügt die Stadtpolitik.

Die Automassen in der Salzburger Innenstadt stören die Einheimischen mehr als die Touristenmassen. Diesen Schluss kann man aus dem Ergebnis einer Umfrage der Universität Salzburg aus dem Frühjahr 2019 ziehen, die der Vereins Forum Mobil am Freitag in Auszügen präsentiert hat. Vernichtend fällt das Urteil über die Verkehrssituation in der Altstadt aus.

"Die Umfrage bekräftigt meine These, dass nicht der Tourismus das Hauptproblem ist, sondern der Verkehr", sagte Kurt Luger vom UNESCO-Lehrstuhl "Kulturelles Erbe und Tourismus" an der Universität Salzburg. Konkret wurden 411 Menschen im Zentralraum zu verschiedenen Vorhaben für die Stadt befragt. Klar fiel das Votum für eine Verlegung der Reisebus-Terminals an den Stadtrand aus: Fast 90 Prozent wollen die beiden zentrumsnahen Ausstiegsstellen verlegen.

Für eine autofreie Innenstadt sprach sich mit 71 Prozent eine klare Mehrheit aus, eine Beschränkung des Tagestourismus war für 57 Prozent wichtig, und der Ausbau der Garage im Mönchsberg für jeden Zweiten.

Grundsätzlich liest Luger aus der Umfrage den Wunsch der Bevölkerung heraus, "dass die Politik endlich in die Gänge kommen und handeln soll". "Denn die Unzufriedenheit kann auf die Politik insgesamt übergreifen." Vor allem das Umfrageergebnis zur Verkehrssituation im Allgemeinen sei "desaströs", deshalb müsse dieser Bereich prioritär behandelt werden.

Lugners Interpretation der Umfrage deckt sich mit der Einschätzung von Forum Mobil, die mit "Land hui, Stadt pfui" zusammengefasst werden könnte. Während auf Landesebene Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) das nötige Geld für die Umsetzung von Maßnahmen bekomme, herrsche in der Stadt Unklarheit über die Verkehrsplanung, sagte Vereinsobmann Peter Haibach.

Das Land nehme für notwendige Schritte auch Geld in die Hand, etwa für das 365-Euro-Jahresticket, neue Fahrzeuge oder die Verstärkung einzelner Buslinien, und scheue auch vor der Zurückdrängung des Individualverkehrs nicht zurück. Die Stadt hingegen setze mit dem Bau der Mönchsberggarage weiterhin auf den Autoverkehr. Nach wie vor sei nicht klar, wer überhaupt für die Planung des Öffentlichen Verkehrs zuständig sei. Wobei für Haibach die Antwort klar ist: Der Verkehr müsse für Stadt und Land gemeinsam geplant werden, und keinesfalls dürfe die unterirdische Verlängerung der Stadtregionalbahn gesondert betrachtet werden, sondern müsse dort eingebunden sein.

Er habe generell den Eindruck, dass Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) wie sein Vorgänger Heinz Schaden (SPÖ) vor allem als Sparmeister in die Geschichte eingehen wolle, so Haibach.

Quelle: SN