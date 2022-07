Unipark Nonntal und Zentrale des Roten Kreuzes in Salzburg werden ausgebaut

Der Salzburger Gestaltungsbeirat diskutierte in seiner Sitzung mehrere Erweiterungsprojekte. Sie stehen erst ganz am Anfang.

Steinig und lang war der Weg bis zur Errichtung des Uniparks Nonntal, der in der Stadt Salzburg die in den 1960er-Jahren errichteten Plattenbauten in der Akademiestraße ersetzte. Zehn Jahre nach der Eröffnung ist in dem Universitätsgebäude der Platz für das Verwaltungspersonal knapp. Daher möchte die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) den Unipark erweitern.

Erstmals wurde dieses Ansinnen jetzt im Salzburger Gestaltungsbeirat diskutiert. Die Frage drängt sich auf, wo auf dem Areal überhaupt ein Erweiterungsbau möglich und architektonisch vertretbar ist und in ...