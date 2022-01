Der angekündigte "Großstreik" wurde es dann doch nicht. Rund 80 Schülerinnen und Schüler protestierten am Mittwochnachmittag auf dem Mozartplatz in der Salzburger Altstadt u. a. gegen die Wiedereinführung der verpflichtenden mündlichen Matura . Die SPÖ-nahe Aktion kritischer SchülerInnen (AKS) hatte bundesweit zu Protesten aufgerufen. Im Bild oben Salzburgs AKS-Sprecher Stijn Maas. In den vergangenen zwei Corona-Jahren war die mündliche Matura freiwillig. Wer nicht antrat, bekam in dem jeweiligen Fach die Note der Abschlussklasse ins Maturazeugnis. Am Vormittag hatten sich 15 bis 20 Schulen im Bundesland am "Maturastreik" beteiligt.