Die Überzeugungskraft der Politik bei großen Vorhaben schwindet. Der S-Link steht auf der Kippe, und das Gros der Pendler hat vorerst gar nichts mitzureden.

"Glaubt an dieses Salzburg", hatte ein Politiker diese Woche in einem Gespräch mit den SN formuliert und damit die Stimmungsaufhellerkampagne des Bundeskanzlers ("Glaubt an dieses Österreich") entsprechend abgewandelt. Ob der Kanzler und ÖVP-Obmann selber an seine Botschaft glaubt, darf ob ...