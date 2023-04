Wahlkartenrekord in Salzburg - und der Flachgau überholt erstmals die Stadt

Am Sonntag wählt Salzburg einen neuen Landtag. Rund 386.947 Menschen sind wahlberechtigt. Die Anzahl jener, die das per Briefwahl/Wahlkarte machen, ist so hoch wie nie zuvor.

BILD: SN/FRANZ NEUMAYR Symbolbild.

So wie wir heute die Briefwahl kennen, war sie erstmals bei der Landtagswahl 2009 möglich. Seither ist die Zahl jener, die so ihr Kreuzerl machen, stetig gestiegen. "Rund 21.200 Salzburgerinnen und Salzburger gaben 2009 Jahren ihre Stimme mittels Wahlkarte ab. 2013 waren es schon rund 28.400 und vor fünf Jahren fast 34.800. Die heuer 55.667 ausgegebenen Wahlkarten sind etwa 14 Prozent der Wahlberechtigten und somit absoluter Rekord", sagt der Leiter der Landesstatistik, Gernot Filipp. Flachgau Wahlkarten-Spitzenreiter Bei den ausgestellten Wahlkarten lag die Stadt Salzburg in den Jahren 2009 bis 2018 immer mit Abstand auf Platz eins. Nicht bei dieser Wahl. Der Bezirk Salzburg-Umgebung, also der Flachgau, hat nämlich nicht nur bei der Bevölkerungsgröße die Nase vorn. Die aktuellen Zahlen für die Bezirke im Überblick: Bezirk Wahlkarten Flachgau 15.131 Stadt Salzburg 14.051 Pinzgau 9.097 Pongau 8.517 Tennengau 5.724 Lungau 3.147 Wahlkarte nur in der Heimatgemeinde Für alle, die ihre Wahlkarte noch zu Hause haben und sie noch nicht zur Post oder zur Gemeinde gebracht haben, gilt Folgendes: "Die Wahlkarte kann man noch am Sonntag in ein offenes Wahllokal der Gemeinde bringen, in der man gemeldet ist. Nur dann kann man mitstimmen", sagt Landeswahlleiter Michael Bergmüller.