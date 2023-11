Plus

Mit einem neuen Gesicht an der Spitze gehen die Pinken in die Gemeinderatswahl 2024. Bei der Mitgliederversammlung am Samstag wird die Liste fixiert.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL Unternehmer Lukas Rupsch (39) ist am Samstag der einzige Kandidat für Listenplatz 1 bei den Neos in der Stadt Salzburg. Spannender wird es bei Platz zwei.