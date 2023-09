Wie die Autobahnmaut künftig den S-Link mitfinanzieren soll

Die Salzburger Landesregierung schlägt dem Bund vor, die Einnahmen auf der Tauernautobahn anzuzapfen, um das Milliardenprojekt zu stemmen. Ein entsprechender Gesetzesentwurf macht es möglich. Es geht um denselben Kniff, mit dem der Brennerbasistunnel in Tirol querfinanziert wird.

Im Ministerrat in Wien wird am Mittwoch eine Novelle für das Bundesstraßen-Mautgesetz und das Asfinag-Gesetz erledigt. Im Wesentlichen wird die EU-Wegekostenrichtlinie in nationales Recht umgesetzt - mit diversen Änderungen, künftig gibt es etwa eine Eintagesvignette. Eine andere Änderung ist für ...