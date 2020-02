Wie der Landeshauptmann die Salzburg AG ausbremste

Ein internes Papier zeigt, was die Salzburg AG im Verkehrsbereich vorhatte. Eine Ausgliederung sollte jedenfalls verhindert werden.

Am 31. Jänner hat Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in wenigen Sätzen die Ausgliederung des Verkehrs in eine eigene Stadt-Land-Gesellschaft verkündet. Die Salzburg AG sollte nicht mehr länger zuständig sein für den öffentlichen Verkehr mit Obus, Lokalbahn und Pinzgaubahn. Weder für ...