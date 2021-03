Wie Salzburgs Politik das Klima retten will: "Das ist nicht nur leeres Gerede"

Die Landesregierung hat am Freitag den Masterplan Klima und Energie bis 2030 präsentiert. Es ist ein kostspieliges Unterfangen. Im Verkehr muss sich einiges ändern. Und in den nächsten Jahren sollen sich 25 Windräder an drei bis vier Standorten im Bundesland drehen.

Just am Tag der weltweiten Klimastreiks der Bewegung Fridays for Future hat die Salzburger Landesregierung nach monatelanger Verspätung am Freitag den "Masterplan Klima und Energie 2030" präsentiert. Drei Ziele gilt es in den kommenden neun Jahren zu erreichen: ein Minus von 50 Prozent bei den Treibhausgasen (bezogen auf 2005), die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien von 50 auf 65 Prozent und im Jahr 2030 soll Strom zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie stammen. Einfach wird das freilich nicht, denn Salzburg ...