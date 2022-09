Wieso Oberalm doch nicht zu Hallein gehört

Vor 70 Jahren hat der Landtag beschlossen, dass die Gemeinde wieder selbstständig wird. Ein Historiker erinnert an einen politischen Kampf.

Die Nachbargemeinden waren und sind sich oft nicht ganz grün, politisch besser gesagt: rot bzw. schwarz. Das wechselte immer wieder. Ein wenig beachtetes Jubiläum hat der Lokalhistoriker Wolfgang Wintersteller zum Anlass genommen, die Ein- und die Ausgemeindung Oberalms zu beleuchten. Seine Arbeit erscheint im neuen Oberalm-Buch von Dietmar Haslauer und Martin Straßer.

Schon Ende des 19. Jahrhunderts strebte das in der Altstadt eingeengte Hallein eine Vergrößerung um Burgfried und Taxach-Rif an, was 1895 tatsächlich gelang. Später sollte Oberalm ...