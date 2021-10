Wird das Salzburgs neue Lebensader? Der S-Link wirft noch viele Fragen auf

Oberirdisch oder unter der Salzach? Bei den Salzburger Verkehrstagen wurden wichtige Aspekte des S-Link-Projekts von einer hochkarätigen Expertenrunde diskutiert.

Die Pläne für eine Stadtregionalbahn in Salzburg, die den Flachgau und den Tennengau mit der Stadt Salzburg verbinden soll, sind beinahe so alt wie das Salzburger Verkehrsproblem selbst. Konkrete Pläne und politische Mehrheiten kamen und gingen über die Jahrzehnte ebenso wie so manche mehr oder weniger sattelfeste Finanzierung des Jahrhundert-Verkehrsprojekts. Dennoch unterscheidet sich das jetzige S-Link-Vorhaben in zwei entscheidenden Punkten von allen vorherigen - und bekanntlich gescheiterten - Versuchen, den Salzburger Zentralraum erfolgreich "auf Schiene zu bringen".

Da ...