Wolfgang Porsche kaufte einstige Villa von Stefan Zweig in Salzburg

Bis 1934 lebte der jüdische Schriftsteller Stefan Zweig in dem Anwesen auf dem Kapuzinerberg in der Salzburger Altstadt. Der neue Eigentümer strebt eine Mischung aus öffentlicher und privater Nutzung an.

SN/robert ratzer Stefan Zweig hatte die Villa auf dem Kapuzinerberg in der Salzburger Altstadt 1917 gekauft. Das schmiedeeiserne Gartentor war ein Geschenk seiner ersten Frau zur Hochzeit.