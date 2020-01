Dank prominenter Unterstützung und neuer Pläne des Landes soll das Jahrhundertprojekt für die Stadt Wirklichkeit werden.

Als im 19. Jahrhundert die Bahn von Salzburg über Zell am See nach Wörgl gebaut wurde, intervenierte der damalige Zeller Bürgermeister Josef Salzmann mit Erfolg bei der Regierung in Wien. Er erreichte, dass die Trasse nicht wie ursprünglich geplant über ...