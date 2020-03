Die Baucon aus Zell am See hat eine 207 Meter hohe Seilbahnstütze in Vietnam geplant. Sie ist jetzt die höchste der Welt. Auch andere Salzburger Firmen waren beteiligt.

Fast 50 Jahre lang stand die mit 113,6 Metern höchste Seilbahnstütze der Welt im Pinzgau - nämlich am Kitzsteinhorn. Seit 2015 ist dieser Rekord im Ausland mehrmals gebrochen worden - mit maßgeblicher Hilfe von Pinzgauer Technikern. Das Ingenieurbüro Baucon aus ...